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11:41 25.11.2019

Клиенты Джулиани пытались поменять руководство "Нафтогаза" - СМИ

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Клиенты Джулиани пытались поменять руководство "Нафтогаза" - СМИ

 Американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых адвокат президента США Рудольф Джулиани называл своими клиентами, пытались завербовать одного из топ-менеджеров "Нафтогаза Украины", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление руководителя интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрея Фаворова.

"Вы республиканец, верно? Мы хотим, чтобы вы стали нашим человеком", - вспомнил Фаворов в разговоре с WSJ слова Парнаса и Фрумана. По его словам, они контактировали с ним в марте 2019 года на полях энергетической конференции в Хьюстоне.

Фаворов заявил, что по личной инициативе отправился в Нью-Йорк для встречи с федеральными прокурорами, которые сейчас занимаются расследованием деятельности Парнаса и Фрумана.

В октябре Парнаса и Фрумана арестовали за незаконное финансирование предвыборных кампаний политиков в США.

По словам Фаворова, Фруман и Парнас рассчитывали заручиться его поддержкой в попытках сместить с поста главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. Они рассчитывали, что место Коболева должен занять Фаворов.

Фаворов отметил, что был в замешательстве после разговора. Он доложил об инциденте Коболеву, а Фруману и Парнасу сообщил, что не собирается с ними сотрудничать.

Адвокат Фрумана отказал WSJ в комментарии на эту тему, а адвокат Парнаса заявил, что озвученная Фаворовым информация не соответствует действительности.

Парнас является американцем украинского происхождения, а Фруман - американец белорусского происхождения.

Бизнесменов взяли под стражу в прошлом месяце. Сторона обвинения считает, что они незаконно финансировали предвыборные кампании политиков в США, используя, в частности, деньги бизнесмена из РФ.

Согласно судебным документам, первые признаки активности фигурантов дела в том, что касается финансирования предвыборных кампаний в США, появились в марте 2018 года. Отмечается, что своих целей бизнесмены собирались достигнуть благодаря поддержке американских политиков, получавших от них финансирование.

Для этого Парнас и Фруман придумали схемы, позволявшие им в обход законодательства перечислять политикам на финансирование предвыборных кампаний больше денег, нежели разрешается по закону. Ради этого, в частности, они создали компанию Global Energy Producers, которая, по их утверждению, занималась импортом и экспортом сжиженного природного газа.

Теги: #нафтогаз #сша #руководство #джулиани
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