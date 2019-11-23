События

19:30 23.11.2019

Курды ведут бои с турецкими военными за город Айн-Исса на севере Сирии

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Курды ведут бои с турецкими военными за город Айн-Исса на севере Сирии

Бойцы курдских военизированных формирований в субботу стремятся остановить продвижение турецких военных к городу Айн Исса на севере Сирии.

"Турецкие силы и многочисленные их наемники утром провели атаки с применением танков и артиллерии. Атаки проведены с разных направлений с целью захватить Айн-Иссу. Соглашение о прекращении огня еще раз было нарушено ВС Турции", - говорится в сообщении на странице курдско-арабского альянса Сирийские демократические силы (СДС) в твиттере.

В субботу вечером в СДС сообщили, что боестолкновения продолжаются около города "на нескольких направлениях в районе автотрассы М4".

В группировке отмечают, что город Айн-Исса расположен вне так называемой "зоны безопасности", создаваемой по инициативе Турции на севере Сирии. Поэтому, по мнению СДС, курдские формирования имеют полное право находиться в городе.

В сирийской оппозиции, в свою очередь, заявили со ссылкой на очевидцев, что бои продолжаются примерно в километре от города. Курды стремятся остановить продвижение их противника к Айн-Иссе.

Город находится в приграничной зоне, которую Анкара считает нужным очистить от курдских военизированных формирований. В настоящее время между сторонами конфликта действует режим прекращения огня.
Теги: #бои #сирия #курды #турки
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