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14:14 22.11.2019

Украина должна усилить социальную поддержку пострадавших от конфликта на Донбассе – чиновник ЕК

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В Европейском союзе ожидают от украинской власти шагов, которые облегчат положение людей, пострадавших от конфликта на Донбассе, а от России - "значимых шагов для продвижения минского процесса", сообщает Deutsche Welle.

"Мы считаем, что есть еще вещи, которые Украина может сделать. А именно, усилить поддержку в социальных вопросах, таких как выплата пенсий гражданам на неподконтрольных правительству территориях и избирательные права внутренне перемещенных лиц", - цитирует DW главу отдела по отношениям со странами "Восточного партнерства" внешнеполитической службы ЕС Ричарда Тиббельса на заседании делегации Европарламента по ассоциации с Украиной в Брюсселе в четверг.

В то же время еврочиновник указал на то, что в ЕС знают о нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, но все же видят "обнадеживающие" сигналы, такие как обмен пленными в сентябре, разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, разминирование, а также завершение строительства моста в Станице Луганской 20 ноября. "Это были смелые шаги украинской стороны", - добавил Тиббельс.

Он также подчеркнул, что ЕС теперь ожидает от России "не менее значимых шагов для продвижения минского процесса", которые она могла бы осуществить уже на саммите "нормандской четверки", запланированном на 9 декабря в Париже. Также чиновник выразил полную поддержку работе "нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы в Минске.

Теги: #ес #пострадавшие #донбасс
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