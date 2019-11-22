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13:41 22.11.2019

Курдский военачальник обвинил Турцию в убийствах мирных жителей на севере Сирии

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Командующий курдско-арабским альянсом Сирийские демократические силы (СДП) Мазлум Кобани призвал Россию и США привлечь к ответственности Турцию за убийства мирных жителей на севере Сирии.

В заявлении в пятницу курдский военачальник отметил, что, несмотря на соглашения, достигнутые США и Россией с Турцией, турецкие военные продолжают убивать мирных жителей.

"Турецкие военные уничтожили курдскую семью в результате удара беспилотника недалеко от города Кобани, утверждая, что ликвидированы семь "террористов". Гаранты прекращения огня США и Россия несут ответственность за защиту наших детей от резни со стороны Турции, и мы призываем их расследовать и привлечь Турцию к ответственности за свои преступления", - подчеркнул Кобани, которого цитируют курдские СМИ.

Турция 9 октября начала военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии с целью создания там зоны безопасности, в которой бы не было курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны (ОНС), составляющей костяк СДС. Анкара причисляет ОНС к террористам.

17 октября Турция и США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований в обмен на отвод от одного из участков сирийско-турецкой границы формирований СДС на 32 км.

22 октября Россия и Турция приняли меморандум, предусматривающий отвод на 30 км от всей границы на северо-востоке Сирии отрядов СДС и ввод туда сирийских пограничников и подразделения российской военной полиции.

Позже Анкара заявила, что, несмотря на эти договоренности, формирования СДС не полностью отведены от границы.

Теги: #сирия #турция #курды
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