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20:09 21.11.2019

СБУ пресекла попытку вербовки украинской чиновницы "МГБ ЛНР"

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СБУ пресекла попытку вербовки украинской чиновницы "МГБ ЛНР"

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила вовлечение украинской чиновницы в антигосударственную деятельность в пользу так называемого "МГБ ЛНР", сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что представители "спецслужбы" террористов задержали руководительницу структурного подразделения одного из областных государственных учреждений на КПВВ "Станица Луганская". Женщина по семейным делам пыталась попасть во временно оккупированный Луганск. Боевиков заинтересовал тот факт, что по роду профессиональной деятельности она имеет доступ к актуальной информации по экономической и социально-политической ситуации в Луганской области", - сказано в сообщении.

Так, боевики применили психологическое давление и шантаж, угрожали блокировать женщине посещение близких на оккупированной территории. Таким образом, представители "МГБ ЛНР" заставили чиновницу согласиться на конфиденциальное сотрудничество.

"После возвращения на контролируемую государством территорию госслужащий стала объектом внимания контрразведчиков СБУ. Проверка показала, что она не собиралась совершать никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины", - отметили в ведомстве.

СБУ обращает внимание на многочисленные факты вербовки украинцев разведывательными органами РФ и боевиками на временно оккупированной территории.

"Чтобы заставить украинцев совершить государственную измену, враг применяет широкий арсенал средств воздействия: от уговоров к насильственным действиям", - сказано в сообщении.

Теги: #сбу #лнр #чиновник
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