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13:46 21.11.2019

Пашинский дал показания по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

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Пашинский дал показания по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

Бывший народный депутат Украины Сергей Пашинский заявляет, что никакой команды протестующим на Майдане Независимости на штурм правоохранителей 20 февраля 2014 года никто не давал.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в четверг в ходе заседания Святошинского районного суда Киева по делу о расстрелах на улице Институтской в центре Киева в феврале 2014 года суд допрашивает Пашинского в качестве свидетеля. Поскольку бывший нардеп находится в следственном изоляторе, допрос проводится в режиме видеоконференции.

В ходе допроса Пашинский, в частности, рассказал, что ему не было известно о выстрелах по милиционерам в 6 утра 20 февраля. Отвечая на вопрос о том, кто дал команду на штурм милиционеров, он сказал: "Думаю, что никакой команды на штурм не было, это было стихийное движение".

Кроме того, экс-нардеп сказал, что ему "не известно ни о каком оружии в Пассаже (Пассаж между улицами Крещатик и Заньковецкой в центре Киева – ИФ)".

Также в ходе допроса он сказал, что ему неизвестно, под чьим контролем находилось здание консерватории. "На Майдане не было главных и смотрящих", - заявил Пашинский.

Как ожидается, в 14:00 часов суд допросит в качестве свидетеля по делу об убийстве людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана председателя Верховной Рады 8-го созыва Андрея Парубия.

Теги: #майдан #допрос #пашинский
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