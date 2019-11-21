События

09:56 21.11.2019

Генпрокуратура экстрадировала в США подозреваемого в киберпреступлениях иностранца, впервые по упрощенной процедуре

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Генеральная прокуратура Украины в результате успешного сотрудничества с Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов Америки завершила процедуру экстрадиции гражданина Литвы в США, сообщается на сайте ведомства в четверг.

"Указанное лицо разыскивалась длительное время американскими правоохранительными органами по подозрению в совершении десяти серьезных транснациональных киберпреступлений и задержано в результате спецоперации органами Национальной полиции Украины в октябре этого года на территории Украины. Генеральная прокуратура Украины приняла решение об экстрадиции лица в США в упрощенном порядке и сегодня он фактически передан компетентным органам этой страны", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре называют этот пример сотрудничества уникальным, поскольку это первая экстрадиция из Украины в США в упрощенном порядке.

Теги: #сша #гпу #экстрадиция
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