Генпрокуратура экстрадировала в США подозреваемого в киберпреступлениях иностранца, впервые по упрощенной процедуре

Генеральная прокуратура Украины в результате успешного сотрудничества с Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов Америки завершила процедуру экстрадиции гражданина Литвы в США, сообщается на сайте ведомства в четверг.

"Указанное лицо разыскивалась длительное время американскими правоохранительными органами по подозрению в совершении десяти серьезных транснациональных киберпреступлений и задержано в результате спецоперации органами Национальной полиции Украины в октябре этого года на территории Украины. Генеральная прокуратура Украины приняла решение об экстрадиции лица в США в упрощенном порядке и сегодня он фактически передан компетентным органам этой страны", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре называют этот пример сотрудничества уникальным, поскольку это первая экстрадиция из Украины в США в упрощенном порядке.