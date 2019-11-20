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18:30 20.11.2019

Шесть украинских военнослужащих ранены на Донбассе в среду

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Шесть украинских военнослужащих ранены на Донбассе в среду

Шесть украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины с начала суток в среду.

"В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получили 6 военнослужащих из состава Объединенных сил", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

С полуночи боевики нарушили режим прекращения огня три раза. "Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сводке.

Два обстрела украинских позиций пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", еще один – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при этом участки разведения сил и средств под обстрел не попадали.

"В то время, как Украина всеми возможными дипломатическими путями пытается достичь мира, российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности. Так, украинская сторона, на одном из участков сегодня дважды запрашивала "тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь из автоматических гранатометов", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #оос #ранение
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