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03:56 20.11.2019

Замглавы Харьковского облсовета причастен к лоббированию интересов группы, создавшей фиктивные предприятия и побеждавшей на тендерах - полиция

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Замглавы Харьковского облсовета причастен к лоббированию интересов группы, создавшей фиктивные предприятия и побеждавшей на тендерах - полиция

Сотрудники Национальной полиции Украины разоблачили группу лиц, которые в 2018-2019 годах создали на территории Харькова, Харьковской и других областей фиктивные предприятия, чтобы использовать их реквизиты и счета в преступных схемах.

"Установлено, что один из заместителей руководителя Харьковского областного совета причастен к лоббированию интересов преступной группы, которая, используя коммунальные предприятия все того же Харьковского областного совета и различных подразделений Харьковской ОГА, получала победы в тендерах и закупках подконтрольными субъектами хозяйствования", - сообщает управление коммуникаций Нацполиции Украины.

Сейчас работники полиции проводят обыски по адресам регистрации подконтрольных субъектов хозяйствования и фактического нахождения членов  группы.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей) УК Украины.

 

Теги: #украина #полиция #харьков
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