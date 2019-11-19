У Ложкина считают обвинения в адрес главы Укрэксимбанка Гриценко революционным подходом к пониманию работы банков

В пресс-службе экс-главы администрации президента Бориса Ложкина считают попытку ареста главы "Укрэксимбанка" (Киев) Александра Гриценко частью старой политической истории.

"Мы считаем, что этот арест — часть старой политической истории, которая звучала в исполнении прокурора Кулика в марте этого года. Очередное совпадение медийных событий, в которых удобно упомянуть имя пятого президента страны и бывшей главы НБУ для решения политических задач (что собственно сейчас и происходит в медийном пространстве)", - сказала пресс-секретарь Бориса Ложкина Мария Попова в комментарии интернет-изданию "НВ Бизнес".

"Насколько мы понимаем, банкира обвиняют в том, что он "не препятствовал" возвращению кредита государственному банку — это революционный подход в понимании работы банков и залогов", - добавила Попова.

Как сообщалось, Гриценко подозревается в участии в период с сентября 2014 года по настоящее время в преступной организации, в составе которой по заказу бывшего первого вице-премьера времен Януковича Сергея Арбузова и олигарха Сергея Курченко он помогал легализовать $100 млн. Общая сумма предполагаемой легализации - $506 млн.

Сотрудники Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, 16 ноября задержали главу Укрэксимбанка Гриценко.

По мнению адвоката Гриценко, задержание осуществлено без постановления суда с грубыми нарушениями закона и при отсутствии законных оснований.

18 ноября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Гриценко в виде залога в размере 1,561 тыс. прожиточного минимума для работоспособных лиц, или 2,999 млн грн без содержания под стражей.

Гриценко был назначен на должность главы правления Укрэксимбанка в августе 2014 года.