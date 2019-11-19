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15:09 19.11.2019

Взломана база данных отделения Банка Каймановых островов на острове Мэн

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Взломана база данных отделения Банка Каймановых островов на острове Мэн

Группе хакеров удалось получить доступ к данным Cayman National Bank на острове Мэн, сообщило во вторник местное радио.

По предварительным данным, объем данных исчисляется 2 терабайтами информации.

Cayman National Corporation (CNC), дочерней структурой которой является банк, в заявлении выразила уверенность, что "кража затронула только Cayman National Bank (Isle of Man) Limited и Cayman National Trust Company (Isle of Man) Limited и не отразилась на деятельности Cayman National Bank на Каймановых островах".

"Управление финансовыми службами острова Мэн, управление представителя по информации, а также государственные финансовые органы Каймановых островов проинформированы и работают с Cayman National на острове Мэн", - отмечается в документе.

Открыто уголовное расследование, банк сотрудничает с соответствующими правоохранительными службами для того, чтобы выявить преступников.

Теги: #каймановые #банк #база_данных #хакеры
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