События

10:54 19.11.2019

В Киеве произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел

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В Киеве произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел

В Киеве в административном здании на ул. Жилянской, 107, произошел пожар в помещении, которое использовалось в качестве хостела, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС в столице.

Как установили прибывшие на место спасатели, возгорание возникло на втором этаже здания около 8 часов утра. Огонь охватил площадь около 100 кв. м. В результате были повреждены мебель и личные вещи, закопчены стены и потолок.

По предварительным данным, помещения на втором этаже административного здания использовались как хостел.

К тушению пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной техники и 23 человека личного состава. Возгорание было ликвидировано в 08:55. Причины пожара устанавливаются.

Теги: #киев #хостел #пожар
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