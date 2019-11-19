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06:52 19.11.2019

Меру Дрогобыча объявлено подозрение в избиении местного жителя

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Сегодня прокурор Львовской области Ирина Диденко объявила о подозрении в избиении местного жителя меру Дрогобыча Тарасу Кучме, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Сегодня городскому голове во Львовской области Ирина Диденко объявила о подозрении за избиение человека. Речь идет об инциденте, который произошел 4 июня 2018 года во время совещания  в сессионном зале Дрогобычского горсовета", -- указано в сообщении.

По данным прокуратуры, между городским головой и одним из присутствующих граждан возникла перепалка, "во время которой мер нанес указанному лицу несколько ударов кулаками по телу, что привело к незначительным травмам".

Как указано в сообщении, такие действия чиновника квалифицировали по признакам части первой статьи 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений).

 

тб

Теги: #мер #украина #дрогобыч #избиение
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