Меру Дрогобыча объявлено подозрение в избиении местного жителя

Сегодня прокурор Львовской области Ирина Диденко объявила о подозрении в избиении местного жителя меру Дрогобыча Тарасу Кучме, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Сегодня городскому голове во Львовской области Ирина Диденко объявила о подозрении за избиение человека. Речь идет об инциденте, который произошел 4 июня 2018 года во время совещания в сессионном зале Дрогобычского горсовета", -- указано в сообщении.

По данным прокуратуры, между городским головой и одним из присутствующих граждан возникла перепалка, "во время которой мер нанес указанному лицу несколько ударов кулаками по телу, что привело к незначительным травмам".

Как указано в сообщении, такие действия чиновника квалифицировали по признакам части первой статьи 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений).

тб