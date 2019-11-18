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17:02 18.11.2019

Провокация с участием Ляшко и Геруса может повлечь серьезные последствия, отмечает генпрокурор

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Провокация с участием Ляшко и Геруса может повлечь серьезные последствия, отмечает генпрокурор

Бывший народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, возможно, спровоцировал инцидент с народным депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом, но такая провокация влечет серьезные последствия, отмечает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"У человека появилась возможность снова попасть в телевизор. И он использовал момент с Андреем Герусом. Но такие вещи наказываются Уголовным кодексом, поэтому надо выбирать. Медиапопулярность может стоить очень дорого", - сказал Рябошапка журналистам в понедельник в Киеве.

По его словам, этот инцидент был бы квалифицирован как хулиганство, если бы Герус был обычным гражданином. "А поскольку он является представителем власти и нападение на него совершено в связи с исполнением служебных обязанностей, это уже другая квалификация и другие санкции, более жесткая", - добавил генпрокурор.

"Очевидно, что с его (Ляшко – ИФ) стороны это была, наверное, провокация, но она ему может стоить очень дорого", - резюмировал Рябошапка.

Инцидент между Ляшко и Герусом произошел вечером 6 ноября в Зале иностранных делегаций международного аэропорта "Борисполь". Глава Радикальной партии обвинил Геруса в лоббировании поправки, дающей возможность закупать Украине российскую электроэнергию. О произошедшей драке в правоохранительные органы сообщили работники аэропорта.

18 ноября Ляшко получил подозрение из-за драки с Герусом, а также принес заявление с требованием об открытии уголовного производства против Геруса за "государственную измену" и "злоупотребление властью".

Теги: #ляшко #рябошапка #гпу
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