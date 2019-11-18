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16:48 18.11.2019

Генпрокуратура изучает документы от ГБР по подозрению Порошенко, возможно, в них будут внесены правки – Рябошапка

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Генпрокуратура изучает документы от ГБР по подозрению Порошенко, возможно, в них будут внесены правки – Рябошапка

В Генпрокуратуре изучают направленный им Госбюро расследований (ГБР) проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года, сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.

"В Генпрокуратуре Украины эти материалы есть, они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями... в ближайшее время будет принято процессуальное решение", - сказал Рябошапка журналистам в понедельник.

По словам генпрокурора, над документами, которые поданы ГБР в Генпрокуратуру, работает два подразделения - юридическое и то, которое сопровождает работу ГБР. "Думаю, что на протяжении нескольких недель у нас уже будут соответствующие справки и будет соответствующий проект решения", - сказал Рябошапка.

При этом он допустил, что в проект подозрения Порошенко будут внесены изменения

"Не исключаю, что нам с коллегами из ГБР, возможно, надо будет что-то поправить, чтобы представление было действительно обоснованным, чтобы не было никаких замечаний к нему в парламенте", - добавил генпрокурор.

Он отметил, что речь идет об уголовном производстве о назначении членов Высшего совета правосудия, как было указано в сообщении ГБР, но подчеркнул, что подозрение может быть некоторым образом изменено. "Может быть изменена квалификация, возможно, еще какие-то моменты будут доработаны", - рассказал генпрокурор.

При этом Рябошапка уточнил, что документы из ГБР поступили в Генпрокуратуру не в понедельник, а ранее, и над ними уже идет работа.

Теги: #рябошапка #порошенко #гпу
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