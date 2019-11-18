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12:00 18.11.2019

Руководство департамента Харьковского горсовета присвоило более 5 миллионов гривен при ремонте дорог - СБУ

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Руководство департамента Харьковского горсовета присвоило более 5 миллионов гривен при ремонте дорог - СБУ

 Служба безопасности Украины совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области разоблачила системные факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета средств, выделенных из городского бюджета на ремонт автодорог.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2016-2018 годов руководство департамента незаконно продавало асфальтовую крошку (гранулят), которая оставалась после ремонта автодорог. Чиновники реализовывали тонны материалов подконтрольной фирме по ценам в 5 раз ниже рыночных. Коммерсанты перепродавали продукцию уже по реальной стоимости. Полученные деньги организаторы сделки присваивали", - сообщил на своей странице в Facebook начальник УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По информации спецслужбы, чиновники мэрии не имели права распоряжаться материалами строительства, поскольку те принадлежали коммунальному предприятию, являющемуся балансодержателем всех автомобильных дорог Харькова.

По заключению комплексной строительно-технической и экономической экспертизы в результате противоправных действий чиновников городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму почти 5,3 миллиона гривен.

Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания фигурантов дела, во время которых изъяли документацию по доказательствами осуществления сделки.

Сейчас двум чиновникам (заместителю начальника департамента и начальнику отдела) сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата и присвоение средств, совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения другим фигурантам дела.

Как известно, вопросами, связанными с содержанием, строительством, реконструкцией, капитальным и текущим ремонтом дорог занимается департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета.

Теги: #харьковская_ога #коррупция #чиновники
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