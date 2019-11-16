Во время взрыва в общежитии Киева погибли два человека - полиция

В Деснянском районе Киева в общежитии произошел взрыв, в результате которого погибли двое людей, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 21:00 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева. По адресу работают специалисты взрывотехнической службы, руководство полиции Киева и следственно-оперативные группы. Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин", - говорится в сообщении, на официальной странице полиции Киева в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства.