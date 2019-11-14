Алякин задержан в Киеве на основании розыска в РФ – адвокат

Супруг народного депутата Украины Анны Скороход (фракция "Слуга народа") - предприниматель Алексей Алякин был задержан в четверг в Киеве сотрудниками Нацполиции по поручению Генеральной прокуратуры Украины в связи с розыском в РФ, в ближайшее время состоится судебное заседание по экстрадиционному аресту, сообщил его адвокат Сергей Тарасюк.

Агентству "Интерфакс-Украина" Тарасюк рассказал, что Алякина задержали в четверг утром в центре Киева сотрудники Нацполиции. "Задержание было по обращению замгенпрокурора Украины. Формальное основание задержания – розыск в РФ, где он фигурирует в одном из уголовных дел", - сказал адвокат.

По его словам, Алякина уже задерживали в Киеве по запросу РФ, шла процедура экстрадиционной поверки. При этом адвокат отметил, что законодательно не предусмотрено повторное задержание и экстрадиционный арест.

"В ближайшее время, завтра-послезавтра, состоится заседание суда по экстрадиционному аресту", - сказал Тарасюк.

Кроме этого, адвокат сообщил, что в настоящее время его клиент де-юре является лицом без гражданства, поскольку был лишен украинского гражданства, а от российского отказался. "Идут судебные оспаривания по гражданству", - пояснил Тарасюк.

Также он подчеркнул, что речь о выдаче Алякина в РФ сейчас не может идти, поскольку должна быть соблюдена процедура экстрадиционной проверки.

В Генеральной прокуратуре и Национальной полиции Украины агентству пока не удалось получить официальную информацию относительно задержания Алякина.

Как сообщалось, ранее 14 ноября Скороход заявила о давлении на ее семью со стороны Офиса президента Украины, правоохранительных органов из-за ее голосований в Верховной Раде.

Арахамия в свою очередь сказал, что его фракция никакого отношения в делу о давлении на семью Скороход не имеет.