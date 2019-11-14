Политика

13:27 14.11.2019

Нардеп от "Слуги народа" Скороход заявляет о давлении на ее семью со стороны Офиса президента

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Нардеп от "Слуги народа" Скороход заявляет о давлении на ее семью со стороны Офиса президента

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявляет о давлении на ее семью со стороны Офиса президента Украины, правоохранительных органов из-за ее голосований в Верховной Раде.

"По поручению одного из заместителей Администрации президента, одного из замов Генерального прокурора Касько… моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале", - сказала Скороход на утреннем пленарном заседании в четверг. Скороход рассказала, что во время голосования в Верховной Раде отстаивала государственную собственность и была против открытия рынка земли.

По её словам основанием для задержания мужа стал "запрос Российской Федерации 2017 года".

"До этого никаких не было вопросов, а тут после красной кнопки идёт задержание моего мужа", - сказала Скороход.

Она заявила, что обращается к президенту, ГБР, правоохранительным органам остановить произвол.

"Когда мы шли с командой и отстаивали президента на выборах, никто не думал, что потом нас будут ломать через колено и действовать теми методами, которые сейчас действуют", - отметила Скороход.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Скороход в знак протеста покинула зал заседаний Рады.

Теги: #скороход #офис_президента #слуга_народа
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