Арахамия будет лично ставить вопрос об исключении Скороход из фракции "Слуга народа"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что будет лично поставит вопрос об исключении народного депутата Анны Скороход из фракции "Слуга народа".

"Относительно самой госпожи Скороход я буду лично выносить решение об исключении ее из фракции. Потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции", - сказал Арахамия в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве.

Арахамия перед этим с трибуны Рады заявил, что его фракция никакого отношения в делу о давлении на семью Скороход не имеет, а также, что Скороход предагала взятки нардепам.

"Мы как политическая партия к этому не имеем никакого отношения. Нам нечего сказать, потому что мы не знаем, в чем дело, но то что Аня Скороход не раз обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - это факт", - сказал Арахамия.

В кулуарах Арахамия рассказал, что ему известно как минимум о двух случаях, когда гражданский муж Скороход Алексей Алякин приходил на заседание комитета по энергетике и угрожал депутатам. "Мы передали эту информацию в правоохранительные органы. Для меня было неожиданностью то, что она вышла на трибуну и заявила о подозрениях", - добавил он.

Лидер фракции добавил, что Скороход, вероятно, на кого-то работает. "Вы гуглили, кто такой господин Алякин? Это энергетический рынок, энергообеспечение страны…Одна из версий: если ее муж в розыске в Росси, возможно, ему сказали, что если он притормозит анбандлинг, который России очень нужно притормозить, то с него снимут подозрения. Могло так есть? И у него есть жена, которая подстрекала всех в комитете…Пусть правоохранительные органы расследуют то, что было", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что во фракции не знали, что Алякин является гражданским мужем Скороход и добавил, что вопросом угроз со стороны Алякина должно заниматься НАБУ.

Также Арахамия опроверг прозвучавшие ранее заявления Скороход о давлении Офиса президента на её семью из-за её голосований в Верховной Раде и заявил, что фракция не имеет никакого отношения к задержанию ее мужа.

"Когда человек лоббирует конкретные олигархические группы, когда уже пошли какие-то подозрения, то что ей остается для защиты? Сказать, что это из-за того, что она не голосовала за землю или за что-то еще", - отметил глава фракции.

По данным СМИ, мужем Скороход является Алексей Алякин, которого связывают с российским предпринимателем Павлом Фуксом. Также Алякин владел российским банком "Пушкино", но в 2013 году объявил себя банкротом. В 2015 году один из судов Москвы разрешил его заочный арест в рамках обвинения в организации хищения средств банка "Пушкино" в особо крупных размерах. Речь идет о сумме около 10 миллиардов российских рублей, что в долларовом эквиваленте составляет около 500 миллионов.

Украинские правоохранители задерживали Алякина по запросу России, но потом отпустили. В Украине он владеет строительной компанией "Прогрес Буд", которая зарегистрирована в Борисполе Киевской области. В этой компании Анна Скороход работала заместителем директора.