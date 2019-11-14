Поручиться за Писарука в деле VAB банка готовы 14 человек, среди которых члены правления НБУ и руководители бизнес-ассоциаций

Поручителями экс-первого заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Александра Писарука в деле о стабкредите VAB банку готовы выступить глава НБУ Яков Смолий, его первый заместитель Екатерина Рожкова, заместители Роман Борисенко, Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", в перечне 14 лиц, готовых выступить поручителями, озвученном в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда по рассмотрению ходатайства Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) о взятии Писарука под стражей - гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала, директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко и президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

Поручиться за Писарука готовы также экс-глава Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук, экс-глава "Киевстара" Петр Чернышев, депутат Киевсовета Сергей Гусовский, собственница компании "Фармак" Филя Жебровская, глава правления банка "Авангард" Светлана Корчинская и бывший член правления VAB банка Ирина Туровцева.

Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября уведомили о подозрении Писарука, Каленского, Шульгу, главе набсовета и замглаву правления VAB Банка, а также трех должностных лиц частных компаний, связанных с владельцами банка, в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.