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12:42 14.11.2019

Загороднюк: военные морские угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут из-за России

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Загороднюк: военные морские угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут из-за России

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что Россия не ограничивается прямой агрессией, а продолжает также препятствовать свободе судоходства и развитию морской индустрии Украины.

"Военные морские угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут. Бесспорно, виновата в этом Россия. При этом она не ограничивается прямой агрессией: все знают о препятствовании Москвы свободе судоходства и развитию морской индустрии", - сказал Загороднюк в ходе 3-й Международной конференции по морской безопасности в Одессе в четверг, опубликовав тезисы своего выступления на странице в Фейсбук.

Он отметил, что без мощных ВМС эти проблемы не решить.

В свою очередь пресс-служба Минобороны приводит слова Загороднюка о постоянных провокационных действиях России в акватории Черного и Азовского моря.

"Россия блокирует значительные участки акватории, начинает учения, которые в действительности не проводятся для того, чтобы блокировать целый сектор и препятствовать коммерческому судоходству", - сказал министр.

Теги: #рф #минобороны #угрозы #море #загороднюк
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