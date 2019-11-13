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11:40 13.11.2019

Информация о минировании 54 объектов в Харькове оказалась ложной

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Информация о минировании 54 объектов в Харькове оказалась ложной

Полиция проверила харьковский аэропорт, железнодорожный и центральный автовокзалы, а также еще 51 объект, но не нашла никаких взрывных устройств.

"Специалисты обследовали все указанные заведения и прилегающую к ним территорию, эвакуировали 1018 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По факту лжеминирования открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, во вторник вечером на электронную почту полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, 21 торговом центре, 8 медицинских учреждениях, вузе, аэропорту, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале (всего 54 объекта) в Харькове.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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