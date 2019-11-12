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18:42 12.11.2019

Заседание суда по делу об убийстве Вороненкова перенесли на 27 ноября из-за убийства адвоката подозреваемого

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Заседание суда по делу об убийстве Вороненкова перенесли на 27 ноября из-за убийства адвоката подозреваемого

Рассмотрение дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова было отложено, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

"Шевченковский районный суд Киева отложил на 27 ноября на 15 часов 00 минут заседание в производстве по убийству Дениса Вороненкова из-за отказа одного из подозреваемых воспользоваться бесплатной правовой помощью, предложенной ему судом из-за гибели предыдущего адвоката Святослава Пархоменко в Житомирской области", - сообщила она.

Подозреваемый Александр Лось отказался воспользоваться услугами общественного защитника и заявил, что будет искать другого адвоката. Поскольку участие защитника в судебном процессе обязательно, прокурор не возражал против переноса заседания.

Как сообщалось, адвокат Лося Сергей Пархоменко погиб 10 ноября во время охоты в Житомирской области. В лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В ходе столкновения было применено огнестрельное оружие, 41-летний Пархоменко получил смертельное ранение, ещё один охотник был госпитализирован.

Теги: #вороненков #суд
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