События

10:19 24.04.2019

Вдова Вороненкова отрицает версию о причастности к убийству ФСБ и ее бывшего гражданского мужа

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Вдова убитого в центре Киева 23 марта 2017 года экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова на заседании Шевченковского райсуда столицы заявила о непричастности к убийству ее бывшего гражданского мужа гражданина РФ Владимира Тюрина, которого следствие подозревает в организации преступления.

"… она утверждает - Тюрин непричастен к убийству ее мужа Вороненкова. При этом вдова экс-депутата Госдумы РФ заявляет в качестве основной версии расстрела ее супруга "квартирный вопрос". Она утверждает, что в смерти Вороненкова был заинтересован его приятель из России Денис Панаитов, в квартире которого в центре Киева после побега в Украину и поселилась семейная чета. Якобы Панаитов пообещал Вороненкову совершить сделку по обмену принадлежащей ему жилплощади в Киеве на апартаменты статусных беглецов из РФ в Москве, но "кинул" их. Причем в таких преступных намерениях Панаитов-де мог действовать по договоренности с другим оппонентом Вороненкова - российским бизнесменом Виталием Качуром (именно на основе его показаний экс-депутата Госдумы и привлекали по делу о мошенничестве в России)", - сообщает интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на аудиозапись из зала суда.

В Шевченковском райсуде Киева продолжается рассмотрение дела по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося в соучастии в убийстве Д.Вороненкова.

В заметке отмечается, что на соответствующее заседание М.Максакова "явилась довольно неожиданно для всех сторон процесса, попросив допросить ее ввиду якобы грозящей ей опасности (и явившись в сопровождении охраны)". Суд изменил порядок исследования доказательств, следом за чем привел к присяге вдову экс-депутата Госдумы РФ, где она пояснила свою трактовку мотивов гибели супруга.

Также издание приводит слова адвоката одного из обвиняемых по делу об убийстве Д.Вороенкова Владислава Добоша, который добавил, что М.Максакова не усматривает участие российских спецслужб в совершении данного преступления. "По поводу ФСБ она сказала так - какие-то предпосылки могли быть, но она в этом сомневается", - сказал В.Добош.

По его словам, 23 апреля М.Максакова "дала показания, которыми полностью опровергла версию следствия, записанную в обвинительном акте". "Там четко было указано - Тюрин это все устроил, а она говорит, что он не имеет к этому отношения", - сказал адвокат.

Вместе с тем, пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец подчеркнула, что версия о причастности спецслужб России и В.Тюрина к убийству Д.Вороненкова базируется на доказательствах, собранных следствием, а не на показах вдовы, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

"Следствие свою версию не выстраивало на показаниях Максаковой, а рассматривало все, и в конце окончательная версия, связанная с Тюриным, основывается исключительно на доказательствах, которые были собраны следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства", - прокомментировала заявления адвоката и вдовы убитого депутата Н.Максимец.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева также добавила, что до последнего времени М.Максакова во время общения со следователями не отказывалась от версии причастности ее бывшего гражданского супруга к убийству Д.Вороненкова.

"Есть видеозапись ее допроса, во время которого она давала другие показания. И мы удивлены ее сегодняшним выступлением в суде", - сказала Н.Максимец.

Теги: #вдова #вороненков #суд
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