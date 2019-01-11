В прокуратуре Киева пока не располагают информацией о похищении в Москве Василенко, разыскиваемого по делу об убийстве экс-депутата Вороненкова

В прокуратуре Киева подтверждают, что разыскивают уроженца Харькова Юрия Василенко по подозрению в соучастии в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 23 марта 2017 года в Киеве, однако не располагают информацией о якобы его похищении в Москве.

"Этот человек действительно разыскивается нами в связи с делом об убийстве Дениса Вороненкова. Но официального подтверждения информации, опубликованной в российских СМИ, у нас на сегодня нет", - сказала пресс-секретарь прокуратуры г.Киева Надежда Максимец.