В Москве похитили соучастника убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова

Московские следователи возбудили уголовное дело о похищении человека после инцидента со стрельбой и захватом мужчины возле кафе на проспекте Мира, сообщила представитель столичного управления Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказала Ю.Иванова в пятницу "Интерфаксу".

Она напомнила, что накануне вечером вблизи кафе на проспекте Мира, неизвестные лица произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись.

"В рамках расследования уголовного дела следователи установили личность потерпевшего. По месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия", - сказала Ю.Иванова, не уточнив имени похищенного мужчины.

В настоящее время устанавливается местонахождение похищенного мужчины и лиц, причастных к совершению указанных преступлений, добавила Ю.Иванова.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что потерпевшим является уроженец Харькова (Украина) Юрий Василенко, имеющий двойное гражданство - РФ и Украины.

В мае 2018 года прокуратура Киева называла Ю.Василенко соучастником убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года в Киеве. Сообщалось, что он скрываются от органа досудебного расследования Украины и находятся в розыске.

Ранее в пятницу источник сообщал, что сотрудники правоохранительных органов изучают видео с места похищения, а также изъятые с места преступления гильзы калибра 7,62, предположительно, от пистолета ТТ.