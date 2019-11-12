Владелец "Укрлендфарминг" Бахматюк просит Зеленского вмешаться в дело VAB банка и поручить решить его за столом переговоров

Владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк после проведенных 11 ноября задержаний работников принадлежавшего ему VAB банка и связанных с ним компаний заявляет о незаконности возобновления уголовного дела и просит президента Украины Владимира Зеленского дать поручение решить конфликт за столом переговоров.

"Мы просим вас вмешаться в этот процесс. Просим остановить назначение виновных без всякого права на защиту. Просим определить переговорщиков, которые могут быть конструктивными в этом диалоге", - говорится в открытом письме Бахматюка главе государства, обнародованном на сайте "Укрлендфарминга" утром во вторник.

Бизнесмен подчеркнул, что готов к привлечению любых внешнеэкономических советников, имеющих опыт международной работы по реструктуризации и аудиту.

По его словам, последний раз предложение о реструктуризации долга официально было озвучено 27 октября, однако в результате 11 ноября были проведены следственные действия, обыски и задержаны сотрудники.

"Мы предложили Фонду гарантирования вкладов физических лиц выплатить 8 млрд грн долгов наших банков (Бахматюку принадлежал также банк "Финансовая инициатива" – ИФ). Подобного предложения не делал ни один из владельцев ликвидируемых или признанных неплатежеспособными банков", - заявил владелец "Укрлендфарминга".

По его мнению, ситуация фактически зашла в тупик и ставит под угрозу работу агрохолдингов. Бахматюк напомнил, что они привлекли около $2 млрд кредитных средств, построили активов на $2,5 млрд Украины и несмотря на большие потери в Крыму и на Донбассе обеспечивают работой 27 тыс. человек с зарплатой свыше 3,5 млрд грн в год и платят 3 млрд грн налогов. Бизнесмен добавил, что в агрохолдинги входят две крупнейшие в мире птицефабрики, крупнейшие в Европе элеваторы, которые могут обслуживать до 3 млн га посевов, инкубаторы семенные заводы и техника на $600 млн.

Бахматюк отметил, что уголовное дело по данным эпизодам ранее расследовали Национальная полиция, СБУ и прокуратура с проведением следственных действий и обысков. Бизнесмен подчеркнул, что существует целый ряд нарушений законодательства Украины и международных стандартов в отношении повторного возбуждения генеральным прокурором Русланом Рябошапкой уголовного дела, а у главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника в отношении компании существует прямой конфликт интересов.

Глава "Укрлендфарминга" добавил, что компания оставляет за собой право бороться и привлекать международных юристов, будучи уверенной в своей правоте.

"Призываю вас - не дайте силовым структурам уничтожить рациональное зерно, не дайте им брать в заложники бизнес. Мы готовы к конструктиву", - заявил Бахматюк.

Как сообщалось, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 11 ноября задержали 7 человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники Национального банка Украины, по подозрению в завладении средствами выданного в 2014 году стабилизационного кредита VAB банку в сумме 1,2 млрд грн

НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев).

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.