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20:32 07.11.2019

Новый посол Евросоюза в Украине вручил верительные грамоты Зеленскому

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Новый посол Евросоюза в Украине вручил верительные грамоты Зеленскому

Новый посол Европейского Сегодня в Украине Матти Маасикас (Matti Maasikas) сегодня, 7 ноября, в Мариинском дворце вручил верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине на своей странице в Фейсбуке.

"Для меня большая честь представлять Европейский Союз в Украине и возглавлять одно из крупнейших представительств ЕС. Как посол, я работаю над нашими отношениями, которые постоянно совершенствуются, а также над тем, чтобы приблизить ЕС и Украины друг к другу", - приводит слова Маасикаса пресс-служба.

Отмечается, что после формальных представлений Зеленский и Маасикас выразили свое общее обязательство относительно широкой повестки дня реформ, направленных на улучшение уровня жизни украинских граждан.

Теги: #ес #посол #зеленский
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