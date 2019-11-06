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17:11 06.11.2019

Зеленский: "Мотор Сич" - стратегическое предприятие и его вопрос должен быть "связан" с президентом Украины, но я ни с кем его не обсуждал

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Зеленский: "Мотор Сич" - стратегическое предприятие и его вопрос должен быть "связан" с президентом Украины, но я ни с кем его не обсуждал

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что не может оставлять совсем без внимания вопрос судьбы ПАО "Мотор Сич", поскольку это предприятие является стратегическим для страны.

"Все, что я знаю об этом, это тот тезис, о котором вы только что сказали. Я тоже об этом прочитал, причем прочитал ночью. Я ни с кем не встречался, ни с кем это не проговаривал. Но этот "личный вопрос" должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие. Я ничего пока что не могу добавить к этому", - сказал он "Радио Свобода" в среду в Харькове, комментируя информацию издания Wall Streer Journal, что частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента Трампа Эрик Принс якобы ведет переговоры о покупке завода, против продажи которого покупателям из Китая возражают США.

Газета утверждает, что администрация Трампа обратилась к г-ну Принсу и, по крайней мере, к одному потенциальному покупателю из частного сектора по поводу "Мотор Сичи", и 24-27 октября Принс посетил украинский завод, а также обсудил ситуацию в компании с украинскими официальными лицами. WSJ напомнила, что в конце сентября визит на "Мотор Сич" совершил также временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности в Украине Дональд Винтер.

Издание указывает, что бывший "морской котик" Принс был основателем проданного им в 2010 году крупного оборонного подрядчика Blackwater, а сейчас является исполнительным директором Frontier Services Group (FSG) – базирующегося в Гонконге и Пекине частного подрядчика по обеспечению безопасности, логистике и инфраструктуре, который котируется на Гонконгской бирже. Крупнейшим акционером FSG c пакетом 25,91% на конец 2018 года является CITIC Group Corp. – контролируемый государством китайский инвестфонд. Принс также является братом министра образования администрации Трампа Бетси ДеВос (Betsy DeVos), а в его послужном списке было создание авиакомпании Presidential Airways, парк которой насчитывал 70 самолетов.

У Принса есть деловые интересы за пределами Китая, и он как минимум девять раз посещал Украину с 2014 года, говорится в статье со ссылкой на данные украинской погранслужбы. Согласно публикации, правительственный чиновник США разыскивал Принса в Вашингтоне в начале этого года, и американский бизнесмен заинтересовался ПАО "Мотор Сич" с учетом его клиентов.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Чистый убыток предприятия по итогам января-сентября 2019 года составил 532,73 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года компания завершила с чистой прибылью в 543,18 млн грн. Выручка по итогам девяти месяцев 2019 года сократилась на 16,6% - до 6 млрд 391,06 млн грн.

Как сообщалось, 7 июня этого года в Антимонопольный комитет Украины была подана совместная заявка "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. Затем 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа этого года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

Теги: #мотор_сич #зеленский
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