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16:52 06.11.2019

Зеленский предложил Кабмину продлить до 31 августа 2020 г. срок выполнения контракта на изготовление 45 БТР-4Е харьковским КБ Морозова

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Зеленский предложил Кабмину продлить до 31 августа 2020 г. срок выполнения контракта на изготовление 45 БТР-4Е харьковским КБ Морозова

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует рассмотрение Кабинетом министров вопроса о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е госпредприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им.Морозова" (ХКБМ), входящим в ГК "Укроборонпром".

"Их (БТР – ИФ) должны были изготовить еще в июне этого года. Президента проинформировали, что из-за срыва сроков выполнения контракта 15 ноября на завод могут наложить штрафные санкции по государственным гарантиям. Глава государства поставил задачу перед Кабинетом министров Украины рассмотреть вопрос переноса сроков поставки продукции", - сообщила пресс-служба президента Украины.

На рабочем совещании в среду в Харькове Зеленский поручил правительству обеспечить продление срока выполнения контракта между Министерством обороны Украины и ХКБМ, заключенного во исполнение постановления Кабмина от 14 июля 2016 года в части переноса даты окончательной отгрузки продукции до 31 августа 2020 года.

В пресс-службе президента указали, что данное решение позволит в ближайшее время закончить изготовление первых 12 БТР и отправить их на восток Украины для использования во время Операции объединенных сил. Остальные машины должны быть готовы до конца августа 2020 года.

Кроме того, Зеленский посетил в Харькове госпредприятие "Завод им.Малышева" и ознакомился с образцами военной техники, которую производят на заводе. Речь идет о танках "Оплот" и "Булат".

На ГП "Харьковский авиационный завод" глава государства ознакомился с производственными мощностями цеха окончательной сборки, осмотрел образцы гражданской и военно-транспортной техники.

Теги: #зеленский #хкбм #харьков #контракты
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