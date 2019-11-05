Сопредседатели Консультационного комитета президентов Украины и Польши определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества

Во Львове состоялось XXVIII заседание Консультационного комитета президентов Украины и Республики Польша в формате встречи сопредседателей - замруководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы и госсекретаря – руководителя Кабинета президента Польши Кшиштофа Щерского.

"Собеседники скоординировали шаги сторон в реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Республику Польша 31 августа этого года, а также определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества", - сообщается на сайте президента Украины во вторник вечером.

Щерский проинформировал о развитии внутриполитической ситуации в Польше после недавних парламентских выборов и подтвердил неизменную поддержку официальной Варшавой европейских и евроатлантических стремлений Украины. Он также заверил в готовности польской стороны и в дальнейшем прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Жовква очертил прогресс Украины в реализации системных реформ, в частности в принятии новых законов, а также проинформировал о шагах, которые осуществляет президент страны Владимир Зеленский с целью прекращения войны на Донбассе. Замруководителя Офиса президента Украины поблагодарил за политическую поддержку, которую Польша оказывает Украинскому государству на международной арене, прежде всего в рамках Европейского Союза и НАТО.

"Отдельное внимание собеседники уделили вопросам чествования общей исторической памяти, положительно оценив прогресс в реализации соответствующих договоренностей, достигнутых на уровне глав государств. Игорь Жовква выразил надежду, что одним из результатов перезагрузки украинско-польского диалога будет должное упорядочение мест украинской памяти на территории Польши", - говорится в сообщении.

Сопредседатели Комитета обсудили график контактов между двумя государствами на высшем уровне в ближайшей перспективе и договорились продолжать работу с целью укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша.