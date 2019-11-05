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16:32 05.11.2019

Полицейский, от выстрела которого погиб 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком, уведомлен о подозрении

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Полицейский, от выстрела которого погиб 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком, уведомлен о подозрении

Инспектор полиции, сделавший выстрел, от которого впоследствии погиб 5-летний Кирилл Тлявов в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уведомлен о подозрении в убийстве по неосторожности, оружие не найдено, сообщил директор Госбюро расследований (ГБР) Роман Труба.

"Сегодня инспектору полиции объявили подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности", - сказал Труба журналистам во вторник в Киеве.

Меж тем, по его словам, оружие, из которого был произведён выстрел, повлекший смерть ребенка, не найдено.

Теги: #гбр #полиция #подозрение #труба
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