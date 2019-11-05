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16:26 05.11.2019

В Ужгородском университете возобновился учебный процесс после вспышки дифтерии

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В Ужгородском университете возобновился учебный процесс после вспышки дифтерии

В Ужгороде возобновит учебный процесс медицинский факультет №2 Ужгородского национального университета, на котором ранее была зафиксирована вспышка дифтерии.

Как сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета, решение было принято на внеочередном заседании противоэпидемической комиссии.

Отмечается, что ситуация в городе стабилизировалась.

"Прошло 1,3 максимальных инкубационных периода без выявления новых случаев заболеваний дифтерией (с 24 октября 2019), что является признаком локализации вспышки", - указывается в сообщении.

В связи с этим было принято возобновить учебный процесс на закрытом ранее на карантин факультете. Вместе с тем, сохраняются ограничения – студенты, не предоставившие документы о вакцинации, будут не допущены до клинических баз. Кроме того, руководству УжНУ порекомендовали разработать механизмы зачисления иностранных студентов с документально подтвержденными данными о вакцинации, а украинских абитуриентов обязать предоставлять форму 063-О (карту профилактических вакцинаций).

Как сообщалось, 11 октября один из студентов медицинского факультета №2 Ужгородского университета обратился в больницу, где у него диагностировали дифтерию. После этого с таким же диагнозом были госпитализированы ещё 15 учащихся ВУЗа.

Теги: #ужгород #дифтерия
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