Медицина

12:29 15.11.2019

Сыворотки от дифтерии в Украине достаточно – Скалецкая

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Сыворотки от дифтерии в Украине достаточно – Скалецкая

Украина в достаточной мере обеспечена сывороткой от дифтерии, но ожидаются дополнительные поставки, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Сыворотки от дифтерии было закуплено и поставлено в Украину достаточно, работа по поставкам вакцин продолжается, мы сегодня имеем хорошую поддержку международных организаций, которые будут еще поставлять", - сказал она во время "часа правительства" в парламенте в пятницу.

Скалецкая сообщила, что в настоящее время закуплено, поставлено и развезено по регионам 200 доз сыворотки – по восемь ампул в область.

Кроме того, в настоящее время дополнительно поставлено 100 доз, ожидается поставка еще 100 доз.

"Это не вакцина, это сыворотка, которая используется только в подтвержденных случаях, когда диагноз подтвержден лабораторно, что это именно дифтерия. Этого количества сыворотки достаточно, потому, что в настоящее время в Украине лабораторно подтверждены только два десятка случаев", - сказал она.

По словам Скалецкой, в 2018 году в Украине было использовано, в том числе для неподтвержденных случаев 140 доз сыворотки, в то время, как лабораторно диагноз дифтерии был подтвержден в около 10 случаев.

"В этом году та же история, сыворотки не нужно так много, как вакцин, не нужно тысячи доз. Но есть регионы, которые в панике начинают применять сыворотку, там, где не нужно ", - сказала она.

Как сообщалось, по состоянию на 4 ноября 2019 года, по оперативным данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, подтверждено 22 диагноза "дифтерия". Всего с 2010 по 2018 год зарегистрировано 56 случаев дифтерии.

По состоянию на 1 октября в Украине было 4,908 млн доз вакцин для взрослых, 1,803 млн - для детей до двух лет, 183,299 тыс. доз - для детей до года и 141,022 тыс. доз – для вакцинации детей в шесть лет. Все вакцины закуплены ЮНИСЕФ и распределены между регионами.

Вакцинацию АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка) получают дети в возрасте 2, 4, 6 месяцев, а в возрасте 18 месяцев проводится ревакцинация. Впоследствии ревакцинацию проводят в возрасте 6 лет анатоксином дифтерийно-столбнячным (АДС), следующую в 16 лет - анатоксином дифтерийно-столбнячным с уменьшенным содержанием антигенов (АДС-М). Взрослые должны ревакцинироваться АДС-М (вакцинироваться повторно) каждые 10 лет, начиная с 26 лет.

Теги: #скалецкая #дифтерия #минздрав
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