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15:25 05.11.2019

Глава McDonald's Стив Истербрук отправлен в отставку из-за служебного романа

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Глава McDonald's Стив Истербрук отправлен в отставку из-за служебного романа

Совет директоров McDonald's Corp. отправил в отставку президента и главного исполнительного директора Стива Истербрука из-за служебного романа.

В сообщении McDonald's говорится, что Истербрук "нарушил политику компании и продемонстрировал недальновидность, вступив во взаимные отношения с коллегой".

Новым президентом и CEO McDonald's назначен Крис Кемпчински, до этого отвечавший за операции компании в США. Он также вошел в совет директоров McDonald's вместо Истербрука.

В пресс-релизе McDonald's, обнародованном в минувшее воскресенье, подчеркивается, что смена руководства не связана с операционными или финансовыми результатами компании.

В письме к сотрудникам 52-летний Истербрук признал служебный роман, назвав его ошибкой. "Учитывая ценности компании, я согласен с советом директоров, что для меня пришло время двигаться дальше. Я надеюсь, вы сможете с пониманием отнестись к моему желанию сохранить неприкосновенность личной жизни", - написал он.

McDonald's не приводит сведений о том, с кем был роман у Истербрука.

В понедельник компания сообщила, что Истербрук получит выходное пособие в размере его шестимесячной зарплаты. В заявлении, направленном Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), отмечается, что Истербрук подпишет соглашение об отказе от конкуренции сроком на два года, в соответствии с которым он не сможет работать в компаниях, конкурирующих с McDonald's, в том числе в сети Burger King, принадлежащей Restaurant Brands International Inc., а также в Chick-fil-A, Chipotle Mexican Grill Inc. или Domino's Pizza Inc.

Кроме того, Истербруку запрещено давать интервью СМИ относительно McDonald's в течение пяти лет, а также разглашать информацию о рецептах ее блюд.

Во вторник стало известно, что Истербрук покинул совет директоров американского ритейлера Walmart Inc., к которому он присоединился в 2018 году.

"Решение уйти из совета директоров не связано с какими-либо разногласиями с компанией по вопросам, касающимся ее деятельности, политики или практики", - говорится в документах Walmart, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Истербрук, занявший пост CEO McDonald's в марте 2015 года, разведен и имеет трех дочерей. За годы, в течение которых он возглавлял компанию, стоимость ее акций выросла вдвое благодаря ряду инициатив, реализованных McDonald's в ответ на изменение предпочтений потребителей в пользу более здоровой еды.

Кроме того, McDonald's заключила партнерство с UberEats и приобрела ряд технологических компаний с целью развития цифровых сервисов для улучшения качества обслуживания клиентов.

Главой американского подразделения McDonald's вместо Кемпчински станет Джо Эрлингер, ранее отвечавший в компании за международные рынки.

В понедельник также стало известно об отставке HR-директора McDonald's Дэвида Фэйрхёрста, назначенного на этот пост Истербруком в 2015 году.

McDonald's является крупнейшей в мире сетью ресторанов быстрого питания, работающей в более 100 странах. Акции компании в понедельник подешевели на 2,7%, с начала текущего года их стоимость выросла на 6%.

Теги: #mcdonalds
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