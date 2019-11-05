В Донецкой области передали в суд дело сотрудника СБУ, обвиняемого в сбыте наркотиков

В Донецкой области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) передали в суд дело сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), которого обвиняют в продаже каннабиса.

Как сообщает пресс-служба ГБР, обвинительный акт был передан в суд в Краматорске.

Согласно материалам расследования, сотрудник регионального органа СБУ в Донецкой области совместно с гражданским организовали сбыт каннабиса местным жителям.

Сотруднику СБУ выдвинули обвинение по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических веществ). Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.