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15:16 04.11.2019

Труба сетует на нехватку следователей ГБР с учетом предстоящего расследования дел прокуратуры

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Труба сетует на нехватку следователей ГБР с учетом предстоящего расследования дел прокуратуры

Директор государственного бюро расследований Роман Труба обеспокоен ситуацией, которая сложится со следствием в ГБР после передачи уголовных производств из органов прокуратуры.

"С 20 ноября у ГПУ остается только функция процессуального руководства. Все незавершенные производства будут переданы другим правоохранительным органам, в том числе – ГБР. Среди них – 5 тысяч томов материалов "дел Майдана", которые новые следователи должны изучить с самого начала", - написал Труба в понедельник в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что в ГБР не достаточно следователей даже для расследования тех производств, которые есть в настоящее время.

"Что будет, когда мы получим тысячи томов новых уголовных производств – спрогнозировать не сложно", - добавил он.

В этом контексте директор ГБР выразил убеждение, что решить проблему можно принятием Верховной Радой в кратчайшие сроки изменений в закон о ГБР: отменить граничную численность сотрудников Бюро и упростить процедуру принятия на работу для отдельных следователей Генпрокуратуры.

Теги: #гбр #кадры #труба
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