Список запрещенных к ввозу в Украину книг из России пополнился 54 изданиями – Госкомтелерадио

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну из России еще 54 книги из-за пропаганды государства-агрессора.

"Госкомтелерадио отказало ООО "Якаб Трейд" в выдаче разрешений на ввоз с территории Российской Федерации 54 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, признаки пропаганды обнаружены в издательской продукции ОАО "Издательская группа "Весь" (Санкт-Петербург).

"В предисловиях к 42 книгам популярного индийского философа Ошо (Пхагван Шри Радниш) владелец издательской группы "Весь" в духе имперской пропаганды восхваляет государство-агрессора, размышляя о генетической избирательности русских и русской духовной культуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое же пропагандистское предисловие сопровождает и 12 других книг по психологии, на ввоз которых на таможенную территорию Украины Госкомтелерадио не дало разрешения.

В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 266 изданий.