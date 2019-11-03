События

22:25 03.11.2019

Металлическая конструкция в Николаеве рухнула на людей

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В центре Николаева 2 ноября на главной площади металлическая конструкция упала на людей, стоявших рядом, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

Как отмечается, упала установленная на главной площади металлическая конструкция для полумарафона города. Она задела собой граждан, стоящих рядом.

В результате инцидента за медицинской помощью обратились пятеро граждан в возрасте от 35-ти до 61-го года, которые получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин. 63-летняя женщина с переломом ключицы доставлена в больницу и после оказания необходимой помощи была отпущена по месту жительства на амбулаторное лечение.

Теги: #николаев #падение #украина #металлическая_конструкция
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