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15:24 02.11.2019

Полицию Закарпатской области возглавил Александр Канцидайло

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Полицию Закарпатской области возглавил Александр Канцидайло

Начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе сегодня, 2 ноября, представил нового начальника Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области - полковника полиции Александра Канцидайло.

"Сегодня, 2 ноября, в Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области состоялось представление нового руководителя полиции Закарпатья. Им стал 42-летний полковник полиции Александр Канцидайло, который службу в органах внутренних дел начал в 1999 году оперуполномоченным", - сообщает пресс-служба полиции области на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Цуцкиридзе поблагодарил за эффективную работу полковника Ивана Пеняка, который до этого временно исполнял обязанности руководителя полиции Закарпатья.

В свою очередь новоназначенный руководитель полиции Закарпатья заявил, что "при такой поддержке и доверии, с таким коллективом, любые поставленные задачи будут выполнены, а результаты – эффективными".

Канцидайло ранее был заместителем начальника департамента оперативно-технических средств Нацполиции.

Теги: #закарпатье #полиция
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