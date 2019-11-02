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02:22 02.11.2019

В ТКГ и в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются другие участки разведения сил на Донбассе – замглавы Генштаба

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В ТКГ и в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются другие участки разведения сил на Донбассе – замглавы Генштаба

Заместитель начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев отмечает, что ни в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, ни на совещаниях в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются другие следующие участки разведения сил на Донбассе, помимо Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

"Я общался перед эфиром с военным, который принимает участие в работе Трехсторонней контактной группы, и спрашивал, обсуждались ли вообще в рамках ТКГ остальные участки разведения, и получил ответ, что ни разу, на всех заседаниях, остальные участки разведения не обсуждались. Есть только три этих участка. Дальнейшие действия – это не в компетенции военнослужащих", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Наев указал, что присутствует на всех служебных совещаниях в Генштабе и "ни разу такие вещи не слышал".

Теги: #ткг #генштаб #украина
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