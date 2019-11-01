Жители Прилук второй день протестуют, требуя справедливого расследования гибели 14-летнего школьника - ТВ

Второй день продолжаются протесты жителей г. Прилук Черниговской области, которые вышли под стены горотдела полиции и требуют справедливого расследования гибели 14-летнего школьника Дениса Чаленко, тело которого обнаружили у железнодорожных путей 29 октября.

Как сообщает ТСН канала 1+1, несколько десятков горожан продолжают протестовать и вечером в пятницу, они жгли шины, так как не верят в официальную версию гибели школьника.

Однако родители погибшего и протестующие уверены, что парня жестоко убили - они нашли следы крови в нескольких сотнях метров от места, где было найдено тело школьника, свидетельствующие об избиении. Протестующие заявляют, что полиция упорно не хочет замечать все эти доказательства.

По информации канала, в полиции протестующим заявили, что гибель в результате столкновения с поездом лишь одна из версий, будут рассматриваться и другие.

В то же время, под давлением протестующих, тело школьника перевезли в Киев, где проведут судмедэкспертизу. Кроме того, полиция пообещала рассмотреть все версии гибели.

Вместе с тем, в областном главке полиции еще в пятницу утром заявили, что руководство Нацполиции взяло под контроль расследование факта гибели несовершеннолетнего, напомнив, что ранее областная полиция уже открыла уголовное производство по факту гибели 14-летнего подростка в Прилуках, чье тело было найдено 29 октября на железнодорожных путях. Тогда следователи сразу же начали уголовное производство, квалифицировав произошедшее как нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей.

"В настоящее время руководство Национальной полиции Украины взяло под контроль ход расследования этого дела… В рамках уголовного производства правоохранители проводят мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств происшествия. К работе следственно-оперативной группы привлечены представители потерпевшей стороны и средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что расследование данного происшествия находится на личном контроле главы Национальной полиции Украины и будет проводиться максимально открыто.