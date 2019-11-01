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06:53 01.11.2019

Движение по мосту Метро через Русановский пролив откроют 1 ноября

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В Киеве 1 ноября основные работы капитального ремонта автопроездов моста Метро через Русановский пролив реки Днепр будут завершены, и полностью возобновится движение автотранспорта, сообщила пресс-служба городской власти.

"Еще в 2017 году специалисты обследовали мост. По заключению комплексного специального обследования общее эксплуатационное состояние сооружения было определено как "нерабочий". Простыми словами: состояние моста не позволяло его дальнейшую безопасную эксплуатацию. Поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта", - сказал первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, капитальный ремонт начали в сентябре 2018 года. В том же году был выполнен ремонт мостового полотна на трех пролетах с устройством гидроизоляции и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Были разобраны старые конструкции тротуарных блоков, и начался монтаж новых конструкций тротуара.

Отмечается, что в 2019 году провели усиление двух балок пролетных строений, которые потеряли несущую способность, с заводом и натяжением высокопрочных пучков арматуры; заменили тротуарные блоки и устройство гидроизоляции и покрытия из гусасфальта тротуара моста; устройства перильного и барьерного ограждений на тротуаре с верховой стороны сооружения; перекладывание коммуникаций, расположенных в верховом тротуаре; завершены работы I этапа (полосы движения в направлении центра города) с устройством гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия проезжей части моста.

В настоящее время завершаются работы второго этапа (полосы движения в направлении левого берега). Выполнен демонтаж существующей конструкции дорожной одежды, гидроизоляции, старого сточного треугольника и конструкций тротуаров. Завершены работы по армированию и бетонированию новой монолитной плиты, установлены и омоноличены деформационные швы, восстановлены конструкции тротуаров и бортового камня, заменены опоры освещения. Восстановлены гранитные лестничные марши на подходах к мосту, выполняется ремонт откосов и дамб, ограждения, конструктивных элементов опор, ригелей и пролетного строения под мостом. Устроена гидроизоляция и покрытие из гусасфальта. Продолжаются работы по монтажу полужесткого барьерного ограждения.

"Возобновление движения через Русановский пролив позволит разгрузить Северный мост и мост Патона, соответственно улучшить сообщение между правым и левым берегами. Уверен, временные неудобства стоят результата", - подчеркнул Поворозник.

Он добавил, что стоимость капитального ремонта - 234,7 млн грн.

Теги: #киев #ремонт #украина #мост
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