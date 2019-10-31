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20:14 31.10.2019

ВАКС 1 ноября будет избирать меру пресечения нардепу Ярославу Дубневичу

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ВАКС 1 ноября будет избирать меру пресечения нардепу Ярославу Дубневичу

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в пятницу, 1 ноября, приступит к избранию меры пресечения для народного депутата Ярослава Дубневича (группа "За будущее").

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), судебное заседание начнется в 13.00 по адресу: ул.Крещатик, 42-а.

Прокуроры САП настаивают на применении в отношении нардепа меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн грн залога.

Как сообщалось, в четверг, 31 октября Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора Руслана Рябошапки и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Дубневича. После этого он был уведомлен о подозрении лично генпрокурором.

17 октября генпрокурор Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Дубневича.

Национальное антикоррупционное бюро Украины собрало достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.

Собранные доказательства дают основания подозревать, что, будучи народным депутатом VIII созыва и находясь на посту председателя комитета Рады по вопросам транспорта, он был осведомлен о финансовом состоянии "Укрзализныцы", ее потребностях при проведении госзакупок, а также "имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления".

Теги: #мера #суд #дубневич
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