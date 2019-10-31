В НАТО отметили ориентированность на результат правительства Украины

Заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политики безопасности Беттина Каденбах заявляет, что действующее украинское правительство ориентировано на результат, а не на политические лозунги.

"Еще один вывод, который я сделала во время работы этой комиссии, я поняла, насколько ориентированным на результат является действующее правительство. Вместо того, чтобы говорить политические лозунги, это правительство направляет свою деятельность на реализацию конкретных стратегических целей", - сказала Каденбах на брифинге по результатам заседания Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины в Киеве в четверг.

Относительно эффективности реализации Украиной совместных программ, замгенсекретаря НАТО отметила, что этот вопрос нуждается в анализе. "У нас есть четкий план действия, мы знаем как программы структурированы. Относительно их эффективности, то тут необходимо провести большую аналитическую работу", - отметила она.

Среди прочего, Каденбах подчеркнула, что Украина "ориентирована на результат".