События

17:34 31.10.2019

В НАТО отметили ориентированность на результат правительства Украины

1 мин читать

 Заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политики безопасности Беттина Каденбах заявляет, что действующее украинское правительство ориентировано на результат, а не на политические лозунги.

"Еще один вывод, который я сделала во время работы этой комиссии, я поняла, насколько ориентированным на результат является действующее правительство. Вместо того, чтобы говорить политические лозунги, это правительство направляет свою деятельность на реализацию конкретных стратегических целей", - сказала Каденбах на брифинге по результатам заседания Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины в Киеве в четверг.

Относительно эффективности реализации Украиной совместных программ, замгенсекретаря НАТО отметила, что этот вопрос нуждается в анализе. "У нас есть четкий план действия, мы знаем как программы структурированы. Относительно их эффективности, то тут необходимо провести большую аналитическую работу", - отметила она.

Среди прочего, Каденбах подчеркнула, что Украина "ориентирована на результат".

Теги: #украина #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:55 31.10.2019
Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО – Сийярто

Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО – Сийярто

15:10 31.10.2019
Пришло время добиться предоставления Украине ПДЧ в НАТО и выполнить его - Порошенко

Пришло время добиться предоставления Украине ПДЧ в НАТО и выполнить его - Порошенко

14:07 31.10.2019
Поддержка НАТО разведения войск на Донбассе показательна, считает Арахамия

Поддержка НАТО разведения войск на Донбассе показательна, считает Арахамия

13:43 31.10.2019
НАТО пока не видит возможности для нормальной работы с Россией

НАТО пока не видит возможности для нормальной работы с Россией

13:03 31.10.2019
Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии - Столтенберг

Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии - Столтенберг

13:03 31.10.2019
Столтенберг ожидает от Украины внедрения закона о нацбезопасности

Столтенберг ожидает от Украины внедрения закона о нацбезопасности

12:38 31.10.2019
Двери к членству Украины в НАТО открыты - Столтенберг

Двери к членству Украины в НАТО открыты - Столтенберг

12:14 31.10.2019
Украина благодаря НАТО стала лучше защищена от гибридных угроз - Столтенберг

Украина благодаря НАТО стала лучше защищена от гибридных угроз - Столтенберг

11:52 31.10.2019
"Северный поток-2" ослабляет Европу и усиливает Россию - Зеленский

"Северный поток-2" ослабляет Европу и усиливает Россию - Зеленский

11:46 31.10.2019
НАТО никогда не признает аннексию Крыма Россией - Столтенберг

НАТО никогда не признает аннексию Крыма Россией - Столтенберг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис президента рассекретил документы НКВД о депортации крымских татар в 1944 году

Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании "Burisma"

В Вильнюсе задержан экс-глава правления ГПЗКУ Вовчук, разыскивавшийся с 2017 года

Рада создала ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов в 2014-2018 годах

Вопрос о сроках "нормандского" саммита остается открытым – Песков

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис президента рассекретил документы НКВД о депортации крымских татар в 1944 году

Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании "Burisma"

В Вильнюсе задержан экс-глава правления ГПЗКУ Вовчук, разыскивавшийся с 2017 года

Рада создала ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов в 2014-2018 годах

Вопрос о сроках "нормандского" саммита остается открытым – Песков

Глава МИД Финляндии накануне своего визита в Украину: Хельсинки готовят EUR600 тыс. для разминирования Донбасса

Армянский премьер летал в США на самолете, принадлежащем компании Шуфрича

На Николаевской таможне проходят обыски

ЕС думает о создании нового регулятора для пресечения отмывания средств - FT

Зеленского в пятницу ждут в Тернопольской области, где он представит нового главу ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА