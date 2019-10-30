Бизнесмен Ярославский после резких высказываний российского ведущего Соловьева предложил ему прямое включение

Украинский бизнесмен Александр Ярославский после заявления о готовности инвестировать $100 млн в новый аэропорт Донецка после реинтеграции города удостоился резких высказываний со стороны ведущего Владимира Соловьева на российском ТВ и в ответ предложил ему прямое включение для получения зрителями правдивой информации из первых уст.

"Я могу рассказать … много интересного о своем бизнесе и с удовольствием приму участие в вашей передаче в режиме прямого включения. Готов сделать это даже сегодня, чтобы зрители могли получить информацию, которая так живо обсуждалась экспертами, из первых рук и максимально оперативно", - говорится в письме бизнесмена Соловьеву, копия которого опубликована на сайте DCH в среду.

Ярославский отметил, что с большим интересом посмотрел фрагмент вышедшей 29 октября передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" с обсуждением его инвестиций, в котором услышал ряд "неоднозначных оценочных суждений" и связал их с недостаточной информированностью участников дискуссии о его бизнесе и проектах.

Украинский бизнесмен подчеркнул, что создавал и развивал свои компании в непростых условиях переходной экономики, "как и все бизнесмены нашего времени", но ни одного из них не стыдиться.

В частности, он указал, что с нуля создал УкрСиббанк, купив юрлицо с банковской лицензией, и через 10 лет напряженной работы привел в Украину международную финансовую группу BNP Paribas Group, которая приобрела банк за "немалые деньги", затем вновь инвестированные в Украине.

Ярославский напомнил, что обсуждавшийся в передаче футбольный клуб "Металлист" (Харьков) в те годы, когда он ему принадлежал, выигрывал в еврокубках и был принимающим футбольным клубом Евро-2012, а на построенном бизнесменом для команды стадионе играли сборные Португалии, Нидерландов, Германии.

"А о том, почему нынешняя судьба "Металлиста" так незавидна вам лучше и проще было бы спросить его нынешнего собственника (находящийся в розыске бизнесмен Сергей Курченко – ИФ). Думаю, он вам известен, а если нет, любой телекомментатор футбольных матчей подскажет, кто он и почему сейчас не в Харькове", - отметил бывший собственник "Металлиста".

В пресс-службе DCH агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что письмо уже направлено адресату, и Ярославский готов к прямому включению в эфир телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

More