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00:06 30.10.2019

Компании отмечают снижение спроса на металлопродукцию, указывают на рост замещения стали полимерами

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Компании отмечают снижение спроса на металлопродукцию, указывают на рост замещения стали полимерами

Ряд крупных игроков на мировом рынке черных металлов обеспокоены снижением спроса на их продукцию, а также указывают на рост замещения металлопродукции полимерными, композитными и другими материалами, в основном, в строительной сфере.

Как сообщил генеральный директор (СЕО) итальянского сталепроизводителя Marcegaglia Антонио Марчегалия  на проходящей в Милане 28-30 октября Европейской конференции производителей стали (European SteelConference-2019), одним из спонсором которой выступила компания "Метивест", мировая торговля товарами и услугами снижается.

"Пик наблюдался в 2017 году, а во втором квартале 2019 года - падение. Громадная неопределенность влияет на инвестиции, промышленный сегмент слабеет. Развитые страны пересматривают свою индустриальную концепцию", - констатировал глава компании.

По его словам, среди мировых экономических трендов - поляризация благосостояния людей, в частности, средний класс в развитых странах становится беднее.

При этом мировое потребление стали и производство металлопродукции медленно снижаются, кроме Китая. Новые центры экономического развития не требуют больше стали. Кроме того, протекционизм, основным драйвером которого является США во главе с Дональдом Трампом, негативно влияет на многие отрасли экономики.

Также среди вызовов компаний-сталепроизводителей в последнее время усилилось значение экологической составляющей. Стоимость выбросов углекислого газа значительно возросла, что влияет на экономику компаний. Необходимо технологическое обновление. При этом основные составляющие себестоимости производства возрастают - сырье, энергия и рабочая сила. Природоохранные меры становятся все более затратными.

"Европа становится рынком с низкими ценами на сталь - это новый кризис?", - риторически поставил вопрос Марчегалия.

Вместе с тем, топ-менеджер отметил, что несмотря на то, что европейские металлургические предприятия сталкиваются со структуральными вызовами, "мы верим, что в 4-м квартале цены на сталь почти достигнут "дна", и будет готовность к восстановлению рынка". В частности, он надеется, что цены на горячекатаный прокат в I квартале-2020 начнут улучшаться.

В свою очередь директор по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам "Северстали" (РФ) Андрей Лаптев в своем выступлении указал на агрессивную активность производителей полимерных, композитных и других материалов, которые завоевывают новые сферы применения, вытесняя металлопродукцию. В частности, это наблюдается в строительстве, поэтому сталепроизводителям придется оперативно реагировать на такие изменения на рынке, добавив, что композитные материалы быстро развиваются, как и ламинаты.

При этом он выразил оптимизм в долгосрочной перспективе, предположив, что к 2035 году спрос на сталь возрастет и увеличится выручка: "CAGR (Compound Annnual Growth Rate - среднегодовой темп роста) составит 1-2% к 2035 году", полагает эксперт, отметив, что новые технологии более конкурентоспособные.

Директор по планированию ресурсов и маркетингу группы Евраз (РФ) Сергей Марков прогнозирует достаточно позитивную ситуацию для компании в течении ближайших 5 лет: "Евраз будет работать более эффективно". При этом он уточнил, что компания стремится быть ближе к потребителям, предлагая новые виды продукции на основании запросов клиентов.

 Как сообщалось, Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association) прогнозирует, что мировое потребление стали в 2019 году возрастет на 3,9% по сравнению с 2018 годом - до 1,775 млрд тонн, в 2020 году рост замедлится до 1,7% - до 1 млрд 805,7 млн тонн. В 2018 году мировое потребление стали возросло на 4,6% по сравнению с 2017 годом - до 1 млрд 708,6 млн тонн.

При этом основной рост наблюдается в Китае, а в остальной части мира замедление роста потребления стали в 2019 году происходит из-за неопределенности, напряженности в торговле и геополитических проблемах, влияющих на инвестиции и торговлю. В промышленности, особенно в автоиндустрии, наблюдается замедление производства во многих странах.

Теги: #украина #мир #сталь
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