Новая украинская школа реализует системный подход к изучению иностранных языков - Минобразования

В Министерстве образования и науки Украины подчеркивают, что внедряют системный подход к изучению иностранных языков в новой украинской школе, сообщила главный специалист департамента общего, среднего и дошкольного образования Минобразования Оксана Коваленко.

"Недостаточно изменить только стандарты, внести точечные изменения в программу, подготовить новые учебники с новыми подходами или провести какие-то тренинги для учителей… С новой украинской школой у нас появилась возможность связать все это в определенную систему: и подготовку учителя, и учебники, и стандарты, и программы", - сказала она во время круглого стола "Будут ли знать дети иностранные языки после окончания новой украинской школы?", организованного Институтом Горшенина и Британским советом в Украине во вторник в Киеве.

Коваленко подчеркнула, что основной задачей было также сориентировать образовательное сообщество на то, что иностранный язык – это не только знания, но и умения, которые ребенок должен представить обществу после обучения в школе. "Знания языков – это необходимость для того, чтобы продвигаться по жизни, строить карьеру, быть мобильным, открывать для себя мир", - добавила Коваленко.

По ее словам, важным вопросом сейчас является подготовка учителя, которая поможет ему освоить современные технологии, подходы и методику изучения иностранных языков, которые являются едиными во всем мире. "Именно поэтому в прошлом году мы общими усилиями провели подготовку учителей иностранных языков, которые начали преподавать в первом классе. Это была самая масштабная подготовка учителей", - пояснила она.

В свою очередь руководитель программ английского языка Британского совета в Украине Саймон Этертон отметил, что когда Британский совет попросили поддержать программу новой украинской школы, они сделали это с удовольствием. В частности, они подготовили 17 тыс. учителей английского языка к новой методологии в сотрудничестве с коллегами с Французского института, Гете-институтаGoethe-Institut (Германия) и Минобразования Украины. По его словам, сейчас идет работа по подготовке учителей второго и третьего классов.

"В этой реформе мы сосредотачиваемся не только на условиях и целях, а на потребностях детей. Новая украинская школа делает акцент на идее того, что необходимо помочь всем детям учиться… Этот акцент на потребностях детей является очень важным", - сказал в свою очередь атташе по вопросам сотрудничества в области французского языка, Посольство Франции в Украине, Французский Институт в Украине Фабрис Пето.