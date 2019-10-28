События

11:07 28.10.2019

В Киеве в Гидропарке сгорели деревянные домики кафе

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В Киеве в Гидропарке сгорели деревянные домики кафе

Пожар на территории кафе, расположенном в парке культуры и отдыха "Гидропарк" в Днепровском районе Киева, произошел в ночь на понедельник, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прибытии спасателей, выяснилось, что на территории кафе в пяти отдельных деревянных домиках возник пожар. "В результате пожара два домика сгорели полностью, частично повреждены три домика", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара были задействованы 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений ГСЧС.

По данным ведомства, пострадавших нет. Причина возникновений пожара выясняется.

В ГСЧС не сообщают название пострадавшего кафе.

По данным СМИ, от огня пострадало кафе "Колыба". Огонь возник в одной из беседок и быстро распространился на площади 50 кв м., при пожаре взорвался газовый баллон.

Теги: #киев #гидропарк #пожар
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